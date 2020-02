Börsenplätze Siltronic-Aktie:



Kurzprofil Siltronic AG:



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro-und Nanoelektronikund bilden die Basis für Halbleiterchips, z. B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiter und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind im MDAX und im TecDAX gelistet. (31.01.2020/ac/a/t)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) von 82 auf 92 Euro.Die gemeldeten vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 hätten im Rahmen der Managementerwartungen gelegen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Trotz des erheblichen Rückgangs habe der deutsche Wafer-Hersteller das zweitbeste Ergebnis der Unternehmensgeschichte erzielen können. Zudem hätten sich zuletzt Stabilisierungstendenzen im Geschäftsverlauf gezeigt, die sich jedoch angesichts noch hoher Lagerbestände bei den Kunden noch nicht unmittelbar auf die Zahlen von Siltronic auswirken dürften. Insgesamt sei die Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen an der Börse gut angekommen. Bei der Einschätzung der künftigen Entwicklung seien aber die bestehenden geopolitischen und wirtschaftlichen Risiken zu berücksichtigen.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Siltronic-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 82 auf 92 Euro angehoben. (Analyse vom 31.01.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Siltronic AG: Keine vorhanden.