Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro-und Nanoelektronikund bilden die Basis für Halbleiterchips, z. B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiter und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind im MDAX und im TecDAX gelistet. (05.06.2020/ac/a/t)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) von 81 auf 84 Euro.Der deutsche Waferhersteller habe in Q1 keine operativen Beeinträchtigungen durch die Corona-Krise erfahren und seh auch im zweiten Jahresviertel noch keine nennenswerten Auftragsstornierungen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Unsicherheit, dass die Schwäche einiger Endmärkte mit zeitlicher Verzögerung auch bei Siltronic ankomme, sei aber hoch, so dass vorsichtshalber ein Ausblick in zwei Szenarien formuliert worden sei, der weiter Bestand habe. Dabei dürfte nun jedoch die negativere Variante größere Relevanz bekommen. Wir bleiben bei unserer "Halten"-Empfehlung für die Siltronic-Aktie mit Kursziel EUR 84,00.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Siltronic-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 81 auf 84 Euro angehoben. (Analyse vom 05.06.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Siltronic AG: Keine vorhanden.