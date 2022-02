Tradegate-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für hochspezialisierte Wafer aus Reinstsilizium mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. International aufgestellt und ausgerichtet, bedient man die qualitätsorientierte Halbleiterindustrie weltweit und ist Partner vieler führender Chiphersteller. Zu seinem globalen Netzwerk hochmoderner Produktionsstätten in Europa, Asien und den USA zählen auch die derzeit modernsten und fortschrittlichsten Produktionsanlagen für 200 und 300 mm Wafer in Singapur. Die Siltronic AG ist seit 2015 börsennotiert. Die Aktien der Siltronic AG sind im SDAX und im TecDAX gelistet. (08.02.2022/ac/a/t)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Aktienanalyse der Privatbank Berenberg:Gustav Froberg und Gerhard Orgonas, Analysten der Privatbank Berenberg, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF), senken aber das Kursziel von 145 auf 135 Euro.Die gescheiterte Übernahme durch GlobalWafers habe den Kurs des Münchner Wafer-Herstellers gedrückt und damit sei die Aktie wieder chancenreicher geworden, so die Analysten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Steigende Gewinnschätzungen könnten im Jahresverlauf zum positiven Kurstreiber für die Siltronic-Aktie werden. Der Konsens unterschätze die Auswirkungen eines Preisanstiegs bei Wafern auf den diesjährigen Gewinn.Gustav Froberg und Gerhard Orgonas, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse die Siltronic-Aktie von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 145 auf 135 Euro reduziert. (Analyse vom 08.02.2022)Börsenplätze Siltronic-Aktie: