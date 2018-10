XETRA-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

77,66 EUR -9,04% (24.10.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

81,20 EUR +5,37% (25.10.2018, 08:57)



ISIN Siltronic-Aktie:

DE000WAF3001



WKN Siltronic-Aktie:

WAF300



Ticker-Symbol Siltronic-Aktie:

WAF



Kurzprofil Siltronic AG:



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z.B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt knapp 3.800 Mitarbeiter.



Die Aktie der Siltronic AG ist seit dem 11. Juni 2015 im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Prime Standard stellt das Handelssegment mit den europaweit höchsten Transparenzanforderungen dar und ist unabdingbar gerade in der Positionierung gegenüber internationalen Investoren. Auch die Aufnahme in die Auswahlindices ist an die Prime-Standard-Zulassung gebunden. Seit Oktober 2015 ist die Siltronic-Aktie im TecDAX und seit September 2018 auch im MDAX gelistet. (25.10.2018/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Matthias J. Kapfer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) unter die Lupe.Der Wafer-Hersteller habe starke Q3-Zahlen präsentiert und erneut die Umsatzprognose angehoben. Bedingt durch höhere Durchschnittspreise hätten im dritten Quartal der Umsatz und das Bruttoergebnis gesteigert werden können. Für die Siltronic-Aktie kann jetzt der Befreiungsschlag erfolgen.Trotz der Erhöhung der Jahresprognose im Juli und der erneuten Anpassung der Erwartungen zu den Q3-Zahlen heute spiegele sich die gute Geschäftsentwicklung des Münchener Unternehmens kein bisschen im Kursverlauf der Siltronic-Aktie wieder. Während der Aktienkurs bis zum Jahresanfang 2018 eine beeindurckende Rally hingelegt habe, sei das Fahrwasser in Folge der schlechten Gesamtmarktlage unruhiger geworden.Die Siltronic-Aktie sei in Folge der Markkorrekturen deutlich abgestraft worden und notiere aktuell wieder auf dem Kursniveau vom September 2017. Im vorbörslichen Handel habe die Aktie aber deutlich Gas geben können. Investierte Anleger sollten kein Stück aus der Hand geben und könnten sich auf einen erfolgversprechenden Handelstag freuen, so Matthias J. Kapfer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.10.2018)Börsenplätze Siltronic-Aktie: