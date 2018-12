XETRA-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

72,42 EUR -0,96% (18.12.2018, 10:30)



Tradegate-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

73,28 EUR +2,20% (18.12.2018, 10:45)



ISIN Siltronic-Aktie:

DE000WAF3001



WKN Siltronic-Aktie:

WAF300



Ticker-Symbol Siltronic-Aktie:

WAF



Kurzprofil Siltronic AG:



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z.B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt knapp 3.800 Mitarbeiter.



Die Aktie der Siltronic AG ist seit dem 11. Juni 2015 im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Prime Standard stellt das Handelssegment mit den europaweit höchsten Transparenzanforderungen dar und ist unabdingbar gerade in der Positionierung gegenüber internationalen Investoren. Auch die Aufnahme in die Auswahlindices ist an die Prime-Standard-Zulassung gebunden. Seit Oktober 2015 ist die Siltronic-Aktie im TecDAX und seit September 2018 auch im MDAX gelistet. (18.12.2018/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Waferherstellers Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) unter die Lupe.Der Handelskrieg und mögliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft seien aktuell in aller Munde. Siltronic-Finanzvorstand Rainer Irle habe erst vor wenigen Tagen gegenüber dem "Aktionär" erklärt, dass der Münchener Konzern bisher allerdings noch kaum Auswirkungen spüren würde. Zudem sei die Nachfrage nach Wafern weiter auf einem hohen Niveau. In Sachen Preisentwicklung habe sich der Vorstand ebenfalls weiter optimistisch gezeigt."Der Aktionär" halte an seinem Fazit fest: Liege der Finanzvorstand mit seiner Einschätzung jedoch nicht komplett daneben, dann sollte die mit einem KGV von 5 günstig bewertete Siltronic-Aktie schon bald zu der überfälligen Gegenbewegung ansetzen. Das erste Ziel bleibe dabei weiterhin die 90-Euro-Marke. Mit dem Sprung über diese Hürde würde ein frisches Kaufsignal mit Ziel 100 Euro und mehr generiert, so Michael Schröder von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.12.2018)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Börsenplätze Siltronic-Aktie: