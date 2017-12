Tradegate-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

117,14 EUR +3,34% (07.12.2017, 16:56)



ISIN Siltronic-Aktie:

DE000WAF3001



WKN Siltronic-Aktie:

WAF300



Ticker-Symbol Siltronic-Aktie:

WAF



Kurzprofil Siltronic AG:



Siltronic (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der Weltmarktführer für Wafer aus Reinstsilicium und bedient nahezu alle führenden Verbraucher von Siliciumwafern für die Halbleiterindustrie. Die Siltronic AG verfügt über ein multinationales Netzwerk von hochmodernen Produktionsstätten in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien. Dies umfasst Produktionsanlagen für 200 und 300 mm Wafer in Singapur, die jeweils zu den fortschrittlichsten und größten der Welt zählen. Das umfangreiche Produktportfolio der Siltronic AG deckt alle Anforderungen ihrer Kunden ab. Darüber hinaus unterhält die Siltronic AG mit allen ihren größeren Kunden über viele Jahre gewachsene Geschäftsbeziehungen.



Wafer aus hochreinem Silicium für die Halbleiterindustrie bilden die Grundlage für hoch komplexe Halbleiterbauelemente, z.B. für Hochspannungsanwendungen, niedrigohmige Schaltkreise für den Automobilbau und die Telekommunikation sowie hoch integrierte Mikroprozessoren und Speicherbauelemente für die Informationsverarbeitung. Daher sind die Siliciumwafer von Siltronic in zahlreichen Gegenständen des täglichen Gebrauchs wie Mobiltelefone, Laptops, Autos und in vielen anderen Konsumgütern zu finden. (07.12.2017/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Aktie: Investmentstory absolut intakt! AktienanalyseMonatelang kannten die Kurse an der US-Hightech-Börse NASDAQ nur eine Richtung: nach oben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" im Kommentar zur Siltronic-Aktie (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF).Doch Ende November seien die Notierungen plötzlich abgestürzt: Der NASDAQ 100 habe am 29. November in nur zweieinhalb Stunden bis zu 2,2 Prozent eingebüßt. Anschließend habe sich der Index auf niedrigerem Niveau stabilisiert. Die Korrektur sei über den großen Teich nach Europa geschwappt und habe hierzulande auch den TecDAX erfasst. Besonders stark seien die Highflyer des 2017er-Börsenjahrgangs unter die Räder gekommen, wie etwa Siltronic. Die Papiere des Waferherstellers hätten gegenüber dem Anfang November markierten Jahreshoch jetzt schon fast 20 Prozent verloren. Dennoch stehe seit Jahresbeginn noch immer ein sattes Plus von knapp 160 Prozent zu Buche - Platz zwei in der Performancerangliste des TecDAX nach AIXTRON.Kurstreiber sei die operative Entwicklung: Der Waferhersteller sei im Jahresverlauf immer besser im Schwung gekommen, so dass der Konzern gleich drei Mal seine 2017er-Ziele nach oben geschraubt habe. Aktuell rechne Siltronic mit einem Umsatz von mindestens 1,16 Mrd. Euro und einer Marge auf Basis des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von mindestens 29 Prozent. Der Grund seien deutlich gestiegene Verkaufspreise - ein Trend, der sich laut Unternehmensangaben im Schlussviertel 2017 fortsetze. Ein Übererfüllen der Prognose sei also durchaus wahrscheinlich.Börsenplätze Siltronic-Aktie:XETRA-Aktienkurs Siltronic-Aktie:117,50 EUR +2,40% (07.12.2017, 16:40)