Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z.B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiter und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind im MDAX und im TecDAX gelistet. (13.02.2020/ac/a/t)







München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Waferherstellers Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 92,00 oder 71,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Siltronic-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Siltronic AG hat am 29. Januar die Zahlen zum vierten Quartal 2019 präsentiert.Wie die Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am 29. Januar meldet, rechne der Hersteller von Halbleiterwafern Siltronic vor dem Hintergrund des US-chinesischen Handelsstreits und anderer politischer Unsicherheiten mit einem verhaltenen Start in neue Jahr. Zu den Unsicherheiten wegen des nicht vollständig gelösten Zollstreits und der Spannungen im Mittleren Osten kämen hohen Lagerbestände bei Kunden, die auf der Nachfrage lasteten, wie der MDAX-Konzern am 29. Januar in München mitgeteilt habe. Damit könnte sich die träge Entwicklung des Jahres 2019 fortsetzen.So hätten der Handelsstreit, eine trägere Smartphone-Branche sowie ein über weite Strecken rumpeliges Jahr der Autobranche der Beteiligung von Wacker Chemie wie angekündigt einen deutlichen Umsatz- und Gewinnrückgang eingebrockt. Der Umsatz sei den Angaben zufolge auf Basis vorläufiger Zahlen 2019 um fast 13 Prozent auf 1,27 Milliarden Euro gesunken. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei im Vergleich zum besonders starken Vorjahr um etwas mehr als 30 Prozent auf 409 Millionen Euro abgesackt. Nach einem nur leichten EBITDA-Rückgang im Schlussquartal konnte Siltronic damit die durchschnittlichen Analystenschätzungen aber ein wenig übertreffen, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Siltronic-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der NORD/LB. Der dort zuständige Analyst Thorsten Strauß hat das Kursziel für den Titel nach Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr von 82 auf 92 Euro angehoben und die Einstufung auf "halten" belassen. Thorsten Strauß habe in einer am 31. Januar vorliegenden Studie Stabilisierungstendenzen in den Geschäften des Waferherstellers erkannt, die sich aber angesichts noch hoher Lagerbestände bei den Kunden noch nicht unmittelbar positiv auswirken dürften. Bei der Einschätzung der künftigen Entwicklung seien allerdings die bestehenden geopolitischen und wirtschaftlichen Risiken zu berücksichtigen.