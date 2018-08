Kursziel

Siltronic-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 190,00 Outperform Credit Suisse Achal Sultania 15.08.2018 135,00 Neutral Citigroup - 14.08.2018 130,00 Sell Berenberg Bank Gustav Froberg 08.08.2018 175,00 Buy Deutsche Bank Robert Sanders 27.07.2018 168,00 Buy Kepler Cheuvreux Martin Jungfleisch 25.07.2018 120,00 Hold Commerzbank AG Michael Schäfer 25.07.2018



Siltronic (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z.B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und Mitglied im TecDAX. (28.08.2018/ac/a/t)







München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Waferherstellers Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 190,00 oder 120,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Siltronic-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Siltronic AG hat am 25. Juli ihre Zahlen zum zweiten Quartal 2018 bekannt gegeben.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 25. Juli zu entnehmen ist, stimmen eine starke Wafer-Nachfrage und höhere Verkaufspreise den Chipindustrie-Zulieferer Siltronic optimistischer. Für 2018 werde nun ein Umsatz von knapp 1,4 Milliarden Euro angepeilt. Bisher sei ein Wert deutlich über 1,3 Milliarden Euro in Aussicht gestellt worden. Die Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA-Marge) solle nun circa 40 Prozent erreichen nach zuvor in Aussicht gestellten nahe 40 Prozent.Im abgelaufenen zweiten Quartal habe eine hohe Nachfrage nach Halbleiter-Wafer, aus den Computerchips hergestellt würden, die Geschäftsentwicklung angetrieben. Der Umsatz habe im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als ein Viertel auf 361,3 Millionen Euro zugelegt. Das EBITDA habe sich infolge gestiegener Verkaufspreise auf 146 Millionen Euro verdoppelt. Unter dem Strich verdienten die Münchener 98 Millionen Euro nach gut 35 Millionen Euro vor einem Jahr, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Siltronic-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Credit Suisse. Achal Sultania, Analyst der Schweizer Bank, hat die Einstufung auf "outperform" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Sorgen wegen eines Überangebotes am Markt seien übertrieben, schrieb Sultania in einer am 15. August vorliegenden Studie.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Siltronic-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Siltronic-Aktie auf einen Blick: