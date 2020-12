Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Silber notiert 2% höher und ist heute das Edelmetall mit der besten Performance, so die Experten von XTB.



Die hohen EUR/USD-Niveaus sowie die soliden Aussichten für die Industriemetalle seien die Hauptgründe für die jüngsten Bewegungen. Es sollte jedoch beachtet werden, dass sich die Preise für Industriemetalle, wie Kupfer oder Eisenerz, in letzter Zeit stabilisiert hätten, während Silber versuche, von der Mitte der breiten Konsolidierungsspanne abzuprallen.



Die untere Grenze der Handelsspanne befinde sich bei 22 bis 23 Dollar pro Unze, während die obere Grenze bei etwa 25,50 Dollar pro Unze liege. Silber habe sich seit einiger Zeit besser entwickelt als Gold, was sich sowohl in der ETF-Aktivität als auch in den saisonalen Trends widerspiegele. Die saisonalen Muster würden darauf hindeuten, dass sich die Aufwärtsbewegung bis Mitte Januar fortsetzen könnte. (15.12.2020/ac/a/m)

