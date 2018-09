München (www.aktiencheck.de) - Der Silberpreis (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) kommt derzeit nur schwer in die Spur, so das Vontobel Zertifikate-Team in einer aktuellen Rohstoffkolumne.In der Vergangenheit sei auf Phasen mit hohem Gold/Silber-Ratios nicht selten eine Outperformance von Silber gegenüber Gold gefolgt. Doch diese müsse nicht zwangsweise für die Zukunft gelten in einen steigenden Silberpreis münden. In Abwärtsphasen liege eine Outperformance auch vor, wenn Silber weniger abgeben sollte als Gold.Neue Fundamentaldaten zum Silbermarkt, die die Preisschwäche hätten erklären können, gebe es nicht. Für dieses Jahr erwarte das Silver Institute am Silbermarkt wegen einer anziehenden Nachfrage ein leichtes Angebotsdefizit. Aus Sicht der Analysten der Commerzbank würden bei dem Edelmetall besonders die gefallenen Industriemetall-Preise belastend wirken. Daneben habe das Unterschreiten der 14 Dollar-Marke zu technisch bedingten Anschlussverkäufen geführt. (Ausgabe vom 18.09.2018) (19.09.2018/ac/a/m)