Paris (www.aktiencheck.de) - Ausgehend von einem leicht versetzten Doppeltop bei 16,26 USD fiel der Silberpreis (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) ab Mitte Februar unter seine kurzfristige Aufwärtstrendlinie und die Unterstützung bei 15,59 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nach einem Einbruch auf den Support bei 15,00 USD hätten die Bullen in den letzten Tagen vergeblich versucht, verlorenes Terrain zurückzuerobern. Allerdings seien sie wie erwartet an der Hürde bei 15,59 USD gescheitert. Zuletzt sei der Wert von einer weiteren Verkaufswelle in die Tiefe gerissen worden.



Aktuell notiere der Silberpreis an der 15,00-USD-Marke, die in Kürze ebenfalls gebrochen werden dürfte. In der Folge käme es zu Verlusten bis 14,60 USD. Dort könnte eine leichte Erholung starten. Ein darauffolgender Bruch der Marke hätte weitere Abgaben bis 14,31 USD zur Folge. Darunter könnte sich der Ausverkauf bis 13,90 USD ausdehnen. Gelinge den Bullen dagegen wider Erwarten die Verteidigung der 15,00 USD, dürfte nach einer Erholung bis 15,26 USD die nächste Verkaufswelle einsetzen. Darüber würde die Barriere bei 15,59 USD angesteuert. Erst deren Bruch wäre aktuell ein Zeichen für das vorläufige Ende der Verkaufswelle. (29.03.2019/ac/a/m)

