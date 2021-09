Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach der erfolgreichen Bodenbildung der letzten Jahre und einer dynamischen Rally bis 30 USD befindet sich der Silberpreis (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) seit gut 14 Monaten in einer Seitwärtsphase, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Charttechnisch vollziehe sich die beschriebene Tradingrange zusätzlich in Form eines symmetrischen Dreiecks bzw. die Korrektur seit dem Februarhoch bei 30,03 USD trage immer noch die Züge einer klassischen Flaggenkonsolidierung. In diesem Kontext bilde die untere Dreiecksbegrenzung (akt. bei 22,62 USD) zusammen mit dem Augusttief (22,50 USD) eine wichtige Kreuzunterstützung. Danach gehe es unterstützungstechnisch Schlag auf Schlag: Über das Tief vom September vergangenen Jahres (21,64 USD) führe der Weg zum Hoch von 2016 bei 21,11 USD, welches gleichzeitig als Nackenlinie der eingangs erwähnten, unteren Umkehr fungiere. Das Rebreak dieses Levels gelte es unter strategischen Aspekten unbedingt zu verhindern! Dagegen würde sich das Chartbild oberhalb des jüngsten Verlaufshochs bei 24,90 USD - dank einer kleinen Bodenbildung - stabilisieren. Für eine "bullishe" Auflösung der oben genannten Flagge sei indes ein Spurt über deren obere Begrenzung (akt. bei 27,26 USD) notwendig. Für einen Fingerzeig könnten dabei RSI und MACD sorgen, wo jeweils auch Flaggenmuster vorliegen. (20.09.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Silber



mehr >