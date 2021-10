Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Devisenmarkt ist eine risikofreudige Stimmung zu beobachten, da Safe-Haven-Währungen wie der US-Dollar, der japanische Yen oder der Schweizer Franken abwerten, so die Experten von XTB.



Die Schwäche des USD sorge für Kursgewinne an den Rohstoffmärkten, insbesondere bei den Edelmetallen. Gold werde um 0,6% höher gehandelt, Platin gewinne 1,2%, während Silber und Palladium jeweils über 2% zulegen würden. Für die Schwäche des US-Dollars gebe es heute keinen eindeutigen Katalysator. Für den Nachmittag seien jedoch eine Reihe von Reden von FED-Mitgliedern angesetzt, die potenzielle Auslöser für volatilere Marktbewegungen sein könnten.



Ein Blick auf Silber zeige, dass das technische Umfeld für die Bullen günstig aussehe. Das Edelmetall habe ein inverses SKS-Muster ausgebildet und der Preis habe in der vergangenen Woche über die Nackenlinie ausbrechen können (im Bereich von 23 USD). Die heutige Bewegung könne als Fortsetzung des Ausbruchs aus dem Muster angesehen werden, zumal sie nach einem erneuten Test der Nackenlinie des Musters erfolge. Sollte sich der Ausbruch lehrbuchmäßig vollziehen, könnte Silber bis auf 24,70 USD steigen, wo sich das lokale Hoch von Anfang September befinde. Es sei jedoch zu beachten, dass sich der Preis der oberen Grenze des steilen Aufwärtstrendkanals nähere, der als kurzfristiger Widerstand dienen könnte. (19.10.2021/ac/a/m)

