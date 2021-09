Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mitte August hatte der Silberpreis mit einem sog. "Hammer" ein erstes Indiz für eine Stabilisierung ausgebildet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



An dieses konstruktive Candlestickmuster hätten sich zwei "inside weeks" angeschlossen, die per Wochenschlusskurs am vergangenen Freitag nun nach oben aufgelöst worden seien. Mit der Rückeroberung des Apriltiefs bei 23,76 USD sei zudem eine Topbildung negiert worden. Charttechnisch befinde sich das Edelmetall demnach wieder in einer besseren Ausgangslage. Die Glättungslinien der letzten 50 Tage bzw. 50 Wochen (akt. bei 24,81/25,52 USD) würden dabei die nächsten Barrieren abstecken. Übergeordnet würden die beschriebenen Entwicklungen die Wahrscheinlichkeit dafür erhöhen, dass sich die Atempause seit dem bisherigen Jahreshoch von Anfang Februar bei 30,03 USD doch noch als trendbestätigende Flagge herauskristallisiere, zumal der MACD und der RSI die äquivalenten Muster ausprägen würden. In diesem Zusammenhang würde ein Überwinden der o.g. Durchschnitte die Ambitionen der Bullen untermauern. Ein großes Investmentkaufsignal entstehe aber vor allem bei einem Ausbruch aus der beschriebenen Flagge (obere Begrenzung akt. bei 27,43 USD). Um die verbesserten Aussichten nicht zu gefährden, sollte das o. g. Apriltief zukünftig nicht mehr unterschritten werden. (07.09.2021/ac/a/m)

