Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Silberpreis kam in den letzten Wochen ins Laufen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Damit könne das Edelmetall aus der zuletzt immer wieder beschriebenen, extrem vielversprechenden Ausgangslage Kapital schlagen. Das "golden cross" - also das positive Schnittmuster der Glättungslinien der letzten 50 und 200 Wochen (akt. bei 17,14/16,45 USD) - stelle dabei zusammen mit der konstruktiven saisonalen Phase einen wichtigen Antriebsfaktor dar. Charttechnisch würden die Analysten aber den Spurt über das Februarhoch bei 18,94 USD für die wichtigste Steilvorlage halten. Damit könne die jüngste Kursentwicklung als "V-förmiges" Umkehrmuster interpretiert werden. Gleichzeitig sorge dieser Befreiungsschlag für eine positive Auflösung des mehrfach diskutierten "Hammers" auf Halbjahresbasis. Der Clou an dieser Weichenstellung sei aber zweifelsohne, dass eine abgeschlossene V-Umkehr ein Kursziel deutlich oberhalb des Mehrjahreshochs von 2016 bei 21,11 USD impliziere. Dem zuletzt genannten Level komme die entscheidende Bedeutung in Sachen "strategischer Bodenbildung" zu. Der Anstieg über die Marke von 19 USD liefere deshalb einen wichtigen Fingerzeig, dass auch die große Bodenbildung der letzten Jahre gelingen sollte. Deren Kursziel lasse sich wiederum auf rund 28 USD taxieren. (21.07.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Silber



