Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bei 21,39 USD - und damit oberhalb der Nackenlinie der strategischen Bodenbildung seit 2014 bei rund 21 USD - hat der Silberpreis zuletzt nach oben gedreht, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Neben der langjährigen unteren Umkehr könne sich die Kursentwicklung der letzten Monate somit immer noch als trendbestätigende Flagge erweisen. Spannend sei in diesem Zusammenhang, dass sowohl im RSI als auch im Verlauf des MACD möglicherweise die äquivalenten Chartmuster vorlägen. Ein erfolgreicher Flaggenausbruch auf Indikatorebene diene deshalb möglicherweise als wichtiger Fingerzeig für einen erfolgreichen Ausbruch im eigentlichen Chartverlauf. Bis dahin würden das Hoch von Anfang September bei 24,90 USD bzw. die 50-Wochen-Linie (akt. bei 25,32 USD) nennenswerte Erholungsziele definieren. Die obere Flaggenbegrenzung als vermeintlich entscheidender Signalgeber verlaufe derzeit bei 26,95 USD. Schließlich käme ein Flaggenausbruch einem echten, charttechnischen Befreiungsschlag gleich, welcher die Hochs vom August 2020 und Februar 2021 bei rund 30 USD wieder auf die Agenda rücke. Die Schlüsselzone bei rund 21 USD biete sich dagegen unverändert als strategische Absicherung auf der Unterseite an. (21.10.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Silber



mehr >