Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Euphorie ist verflogen. Kurse über 30 Dollar gehören bei Silber (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) schon wieder der Vergangenheit an, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Analysten von Credit Suisse würden davon ausgehen, dass Silber weiter besser performen werde als Gold. Das zumindest berichte das Internetportal goldseiten.de unter Berufung auf fxstreet.com. Die Gold/Silber-Ratio sollte daher in den kommenden Monaten weiter fallen. Die Begründung sei wie eingangs erwähnt technischer Natur. Dabei würden die Analysten vor allem auf einen Ausbruch über den Widerstand bei 29,86 Dollar schielen. Zwar liege der nächste Widerstand in Firm des 50%-Retracements des Bärenmarktes 2011/2020 bei 30,72 Dollar nur knapp darüber. Dennoch wäre dies ein wichtiger erster Schritt. Das Ziel sähen die Analysten bei 35,23 bis 35,36 Dollar, dem 61,8 Prozent Fibonacci Retracement. Die wichtigste Unterstützung sei die 24,04 Dollar. Dieser Bereich müsse halten, um das kurzfristige bullishe Szenario nicht zu gefährden.In der Tat spreche vieles für weiter steigende Silberpreise. Sowohl aus fundamentaler als auch aus technischer Sicht. Die steigende Industrienachfrage, die aufkeimende Inflation als auch die nach wie vor gute technische Situation würden für steigende Notierungen sprechen. Das ändere allerdings nichts daran, dass Silber zunächst weiter in der Konsolidierung gefangen bleibe. Doch der Ausbruch nach oben sollte tatsächlich nur eine Frage der Zeit sein. (04.02.2021/ac/a/m)