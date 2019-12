Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) bewegte sich in den vergangenen Wochen seitwärts auf niedrigem Niveau, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nach dem Bruch des mittelfristigen Aufwärtstrends hätten sich die Notierungen zunächst auf der Unterstützung bei 16,66 USD stabilisieren und seitwärts bewegen können. Diese Unterstützung sei zuletzt unterschritten worden.



Der Rückfall unter die 16,66 USD könne zunächst nur bärisch bewertet werden. Weitere Abgaben bis in den Bereich der 16,22 USD würden möglich. Hier biete sich für Silber die Chance, auf dem gebrochenen Abwärtstrend die Rally wieder aufzunehmen. Für neue Kaufsignale werde jedoch ein Anstieg über 17,37 USD nötig, was abzuwarten bleibe. Sollte Silber auch unter 16,22 USD rutschen, werde der Weg in Richtung 15,56 USD frei. (10.12.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Silber



mehr >