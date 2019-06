Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die jüngsten beiden Verlaufstiefs bei rund 14 USD eröffnen beim Silberpreis (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) die Möglichkeit auf die Ausprägung eines kleinen Doppelbodens, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In diesem Kontext notiere das Edelmetall aktuell an einer wichtigen Schwelle. Gemeint sei der seit Sommer 2017 bestehende Baissetrend (akt. bei 15,58 USD). Ein Bruch dieser Trendlinie würde die Ambitionen der Silberbullen unterstreichen. Um die eingangs beschriebene untere Umkehr abzuschließen, bedürfe es allerdings eines Spurts über das Widerstandsbündel aus dem Februarhoch bei 16,21 USD sowie der langfristigen Glättung der letzten 200 Wochen (akt. bei 16,27 USD). Aus der Höhe des Trendwendemusters ergebe sich im Erfolgsfall ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von gut 2 USD. Das heiße, die horizontalen Hürden bei rund 18,50 USD würden dann wieder in Schlagdistanz rücken. Der diskutierte Befreiungsschlag würde auch der Hoffnung auf eine große Bodenbildung neue Nahrung verleihen. Für deren Abschluss seien unverändert Notierungen oberhalb des Mehrjahreshochs vom Sommer 2016 bei 21,11 USD vonnöten. Rückenwind komme aktuell vom trendfolgenden MACD, der gerade ein neues Einstiegssignal generiert habe. (26.06.2019/ac/a/m)

