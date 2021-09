Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Keine Frage: Die Falltür, auf der der Silberpreis (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) sitzt, ist nun mehr als nur einen spaltbreit geöffnet, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär"."Die industrielle Verwendung von Silber wird in den nächsten fünf Jahren wahrscheinlich zunehmen, insbesondere wenn wir uns auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft zubewegen", habe Dr. Mark Cruise gegenüber dem "Internetportal kitco.com" gesagt. "Was Silber so einzigartig macht, ist auch seine industrielle Endverwendung. Es ist ein wichtiger Rohstoff für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft, insbesondere für Solar- und Windenergie." Cruise habe die vielen Verwendungsmöglichkeiten von Silber in der modernen Welt beschrieben. "Silber hat zwei Hauptverwendungen. Silber hat eine sehr hohe Leitfähigkeit, es eignet sich hervorragend zum Löten von Elektronik und wird in der Solarenergie und der Windenergie eingesetzt. Was die Leute nicht wissen, ist, dass Silber sehr starke antibakterielle Eigenschaften hat", habe Cruise hinzugefügt. "Silber wird auch in Sportartikeln eingesetzt. Und wir sehen eine zunehmende Verwendung von Silber im medizinischen Bereich und in Wasserfiltern. Es ist so etwas wie ein einzigartiges Metall, ein Reichtumsspeicher."Auch wenn auf mittlere Sicht die industrielle Nachfrage steigen sollte, so sei Silber auf kurze Sicht doch in einem Abwärtsstrudel gefangen. Aus Sicht der Bullen sei es nun wichtig, die 22 Dollar zu verteidigen. Unterstützung komme dabei seitens der technischen Indikatoren. Silber sei kurzfristig überverkauft und sollte zu einer Gegenbewegung ansetzen. Doch ein Rutsch unter 22 Dollar würde den 17 bis 18 Dollar-Bereich in Spiel bringen. Und das dürfte wiederum für weiteren Druck bei den Silberaktien sorgen. (21.09.2021/ac/a/m)