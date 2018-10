Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Nach der Rückeroberung der 14,31 USD-Marke zog der Silberpreis (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) in einer leichten Erholungsbewegung an die Hürde bei 14,60 USD an, fiel jedoch von dieser Marke Anfang Oktober wieder an den Ausgangspunkt der Bewegung zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Ein weiterer Anstieg an die 14,60 USD-Marke habe die Lage für die Bullen in den letzten Tagen verbessert. Dennoch sei ein nachhaltiger Anstieg bislang ausgeblieben. Im kurzfristigen Bild würden sich somit die Umrisse eines ansteigenden Dreiecks erkennen lassen, das für eine nahende Richtungsentscheidung spreche.



Für die Käuferseite gelte es jetzt, die Oberseite des Dreiecks bei 14,80 USD zu überwinden, um die leichte Erholung der letzten Wochen bis 15,00 USD und darüber bis an die 15,26 USD-Marke fortzusetzen. Dort wäre mit einer stärkeren Gegenbewegung zu rechnen. Ein Ausbruch über den Widerstand würde dagegen für die Fortsetzung des Anstiegs bis 15,59 USD sorgen. Abgaben unter 14,50 USD würden dagegen für einen erneuten Test der 14,31 USD-Marke sprechen. Dort könnte ein weiterer Ausbruchsversuch starten. Darunter wären die jedoch wieder die Bären am Zug und könnten den Kurs des Edelmetalls bis 13,90 USD einbrechen lassen. (29.10.2018/ac/a/m)