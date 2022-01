Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) bewegte sich in den vergangenen Wochen ausgehend von der bei 21,50 USD liegenden Unterstützung wieder nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nach dem Überwinden der bei 23,43 USD liegenden Hürde sei es zu einem stärkeren Anstieg gekommen, welcher an den Vortagen korrigiert worden sei.



Nach dem vollzogenen Pullback sei oberhalb der 23,43-23,76 USD bereits eine Wiederaufnahme der Rally möglich. Spielraum würde sich hierbei bis in den Bereich der 24,86 USD bieten. Oberhalb der 25,54 USD würde sich der Weg nachhaltig nach oben öffnen. Abgaben unter 22,59 USD sollten aus Sicht der Bullen vermieden werden. (25.01.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Silber



mehr >