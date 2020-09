Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Keine Frage: Auf die dynamische Rally von 11,62 USD bis auf 29,84 USD folgte beim Silberpreis eine heftige Korrektur, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Das Tief der letzten Woche bei 21,64 USD habe aber letztlich nur einen idealtypischen Rücksetzer an die alten Ausbruchsmarken gebracht. Schließlich markiere das alte Mehrjahreshoch von 2016 bei 21,11 USD gleichzeitig die Nackenlinie der großen, unteren Umkehr der letzten sechs Jahre. Die Bedeutung dieser Rückzugslinie werde durch das 50%-Fibonacci-Retracement der Aufwärtsbewegung von März bis August (20,73 USD) sowie eine Ichimoku-Linie (ebenfalls bei 20,73 USD) untermauert. Anleger könnten (bisher) also von einem klassischen Pullback an die Nackenlinie der o. g. Bodenbildung ausgehen, der die langfristige Trendwende bestätigt. Mut mache in diesem Zusammenhang das in diesem Bereich auf Tagesbasis ausgebildete Candlestickumkehrmuster in Form eines sog. "Hammers". In der Summe biete die heftige September-Korrektur Investoren die Möglichkeit, bestehende Silberengagements auszubauen. Die o. g. Bastion bei rund 21 USD biete sich weiter als strategische Absicherung an. (29.09.2020/ac/a/m)

