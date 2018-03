Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) bewegte sich in den vergangenen Wochen seitwärts voran und bildete dabei einen moderaten Abwärtstrend oberhalb der 16,20 USD aus, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



An den Vortagen sei es wieder zu einem Ausbruchsversuch auf der Oberseite gekommen, welcher sich jedoch als Bullenfalle dargestellt habe. Zuletzt habe sich der Kursverlauf den 16,20 USD somit erneut genähert.



Silber besitze die Chance, die Korrektur zu beenden, sollte es klar aus dem Abwärtstrend herausgehen. Wichtiger wäre darüber hinaus ein Ausbruch über 16,99 USD, um Potenzial in Richtung der 17,74 bis 17,78 USD freizusetzen. Sollte jedoch die 16,20-USD-Marke deutlicher unterschritten werden, könnte eine Beschleunigung auf der Unterseite anstehen, welche Silber schnell bis 15,63 USD führen könnte. (29.03.2018/ac/a/m)