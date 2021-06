Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) bewegte sich in den vergangenen Wochen seitwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei würden die Notierungen unterhalb der Hürde bei 28,31 USD den Ausbruch aus einer bullischen Trendwendeformation auskonsolidieren.



Es zeige sich die Ausbildung einer bullischen Flaggenformation. Schaffe Silber den Ausbruch daraus, über die 28,31 USD, seien Kursgewinne bis in den Bereich der 29,85 USD auch kurzfristig schnell wieder möglich. Ein vollständiger Pullback bis 26,62 USD könnte aber auch innerhalb der Flaggenformation an den kommenden Handelstagen noch anstehen. (15.06.2021/ac/a/m)

