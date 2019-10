Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) fiel nach einem Hoch bei 19,65 USD in den Vorwochen schnell zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Eine anschließende Gegenbewegung sei an der Hürde bei 18,65 USD gestoppt worden, was zuletzt wieder einen stärkeren Korrekturschub zur Folge gehabt habe. Dabei sei der Kursverlauf auch unter die bei 17,37 USD liegende Unterstützung gefallen.



Die laufende Korrekturwelle könnte sich zunächst noch bis in den Bereich einer bei 16,66 USD liegenden Unterstützung ausdehnen. Spätestens bei 16,35 USD biete sich auf dem dort liegenden Aufwärtstrend die Chance, die Rally wieder aufzunehmen. Sollte Silber sich schnell wieder über 17,37 USD bewegen, könnte eine Zwischenerholung bis 18,20 USD anstehen. (01.10.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Silber



mehr >