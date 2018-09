Paris (www.aktiencheck.de) - Tiefster Stand seit Anfang 2016. Im Wochenverlauf ist der Silberkurs zwischenzeitlich unter die Marke von 14 US-Dollar gerutscht; zuletzt zahlten Anleger im Januar 2016 weniger als 14 US-Dollar für eine Unze des Edelmetalls, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Vor allem in so unsicheren Zeiten wie derzeit sollten Anleger nichts ausschließen - auch nicht, dass Silber in den kommenden Wochen und Monaten weiter an Glanz verliere. Möglich sei aber auch, dass Silber das Tal der Tränen langsam, aber sicher durchschritten haben könnte. Dafür spreche zum einen, dass die Gold-Silber-Ratio zuletzt mit einem Wert von rund 85 auf den höchsten Stand seit gut 23 Jahren geklettert sei. Dass auf mittlere und längere Sicht der Kurs vor allem vom Zusammenspiel zwischen Angebot und Nachfrage bestimmt werde, mache ebenfalls Mut, erwarte das Silver Institute für 2018 doch ein Angebotsdefizit.Kurzfristig könnte der Silberpreis hingegen vor allem von jüngsten Medienberichten profitieren, wonach die USA China eingeladen hätten, über die Beilegung des Handelsstreits zu diskutieren. Grund: Sollten sich die beiden Streithähne tatsächlich wieder annähern, dürfte sich damit einhergehend auch die zuletzt angespannte Lage der Industriemetalle wieder entspannen. Und: Da Silber nicht nur wie Gold Wertaufbewahrungsmittel sei, sondern rund 50 Prozent der Nachfrage aus der Industrie stamme, stünden in diesem Fall auch bei Silber die Zeichen auf Erholung (Ausgabe vom 14.09.2018) (17.09.2018/ac/a/m)