Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) konnte sich nach einer ersten Erholung unterhalb der 15,84 USD in den vergangenen Wochen stabilisieren, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die enge Konsolidierung auf der bei 14,72 USD liegenden Unterstützung sei dann nach oben aufgelöst worden, was auch einen dynamischen Ausbruch über 15,84 USD nach sich gezogen habe.



Es biete sich die Chance, die Erholung in einer zweiten Aufwärtswelle noch deutlich auszudehnen. Spielraum wäre für Silber zunächst bis in den Bereich der 18,86 USD gegeben, wenn es gelinge, die 17,30 USD nochmals zu durchbrechen. Ein Rücklauf bis 15,84 USD sei jederzeit möglich, darunter würde sich das Chartbild aber schnell wieder eintrüben. (19.05.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Silber



mehr >