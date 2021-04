Aus technischer Sicht liege bei 26,50 USD ein erster ernstzunehmender Widerstand. In den vergangenen Stunden sei Silber auch an diesem Widerstand vorerst gescheitert. Das Edelmetall habe kurzfristig sicherlich das Potenzial, sich bei 26 USD zu stabilisieren. Gelinge dies, dann wären die nächsten Ziel nach oben der Bereich um 28 USD, bevor dann die runde Marke von 30 USD in den Blick der Anleger rücke. Sollte aber der Bereich rund um 26 USD fallen, dann wäre ein Rutsch bis auf 25,20 bis 25 USD durchaus möglich. Hier sollten die Bullen jedoch eine Bastion ausbilden, um nicht neuerliche zyklische Tiefs auszubilden.



Wer etwas aus dem täglichen Klein-klein herauszoome, der finde ein hervorragendes fundamentales Umfeld für den Silberpreis vor. Die Erholung der Weltwirtschaft spiele auch dem Silberpreis in die Hände. Silber sei besonders im Bereich der regenerativen Energiegewinnung, wie z.B. der Solarindustrie von Nöten. Dazu gelte Silber aufgrund des höheren Industrieanteils im Vergleich zu Gold als noch inflationssensibler. Und mit der anziehenden Inflation in den USA sollte der Silberpreis noch deutlich Fahrt aufnehmen. Im Vergleich zu vielen anderen Edelmetallen (Gold oder auch Palladium) oder Industriemetallen habe Silber noch kein neues Allzeithoch erreicht. Doch was nicht sei, könne bzw. sollte noch werden. Es scheine nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis auch Silber sein Allzeithoch knacke - und das liege immerhin bei rund 50 USD.



Die Aktien vieler Silberproduzenten hätten sich in der jüngsten Korrektur besser entwickelt als ihre Pendants im Goldsektor. Das spreche dafür, dass sie auch in der anstehenden Aufwärtsbewegung vorne weg marschieren würden. (22.04.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis konsolidiert aktuell am oberen Ende seiner bullishen Flagge, die er im Wochenchart ausgebildet hat, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Silber habe inzwischen wieder ein vielversprechendes Setup entwickelt. Die Bullen hätten nicht nur die 25-USD-Marke, die so etwas der Schlüssel der vergangenen Wochen gewesen sei, zurückerobern können. Gestern sei sogar der Sprung über die 26-USD-Marke gelungen. Zwar sei damit noch nichts gewonnen seitens der Bullen, doch die Charttechnik helle sich auf.