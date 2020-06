Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) konnte sich in den vergangenen Wochen zunächst stark nach oben schieben, nachdem mit dem Bruch der 15,84 USD ein neues Kaufsignal aktiviert wurde, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen seien jedoch am mittelfristigen Abwärtstrend gescheitert und an den Vortagen wieder abgerutscht.



Mit dem Rückfall unter 17,59 USD sei gleichzeitig der Aufwärtstrend der Vorwochen durchbrochen worden, was weitere Abgaben ermöglichen könne. Kurzfristig sei eine Konsolidierung wahrscheinlich, welche weitere Abgaben bis in den Bereich 16,48 USD nach sich ziehen könnte. Hier biete sich die Chance, wieder nach oben abzudrehen. Schaffe Silber den Ausbruch aus dem bei 18,40 USD liegenden Abwärtstrend direkt, öffne sich der Weg mittelfristig nach oben. (16.06.2020/ac/a/m)

