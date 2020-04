Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Silber konnte sich in den vergangenen Wochen stark erholen und lief wieder an den alten Abwärtstrend heran, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Darunter sei es zuletzt zur Ausbildung einer kleinen bullischen Flaggenformation gekommen, nachdem die Hürde bei 15,56 USD nicht dauerhaft habe überwunden werden können.



Die Chance sei gegeben, die bullische Flagge der Vortage wieder nach oben zu verlassen und die Rally auszudehnen. Gehe es über 15,56 USD, könnten in der Folge schnell 16,22 bis 16,48 USD wieder erreichbar werden. Hier wären die Bären erneut im Vorteil. Ein Rücklauf bis 14,72 USD könne im Vorfeld noch erfolgen. Gehe es unter dieses Niveau zurück, drohe ein Kursrückgang bis in den Bereich 13,85 USD. (21.04.2020/ac/a/m)



