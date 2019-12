Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) konnte sich in den vergangenen Wochen auf der bei 16,66 USD liegenden Unterstützung fangen, nachdem der Aufwärtstrend der Vormonate durchbrochen wurde, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Eine erste Erholung sei an der Hürde bei 17,37 USD gescheitert, welche zuletzt wieder erreicht worden sei.



Es biete sich bei Silber die Chance einer Bodenbildung. Um entsprechende Kaufsignale zu aktivieren, wäre der Anstieg über 17,37 USD nötig, was abzuwarten bleibe. In diesem Fall könnte sich Silber in Richtung der 18,30 bis 18,65 USD weiter nach oben bewegen. Unterhalb des Abwärtstrends der Vorwochen bestehe hingegen jederzeit die Gefahr, die Abwärtsbewegung in einer weiteren Welle bis 16,22 USD auszudehnen. (17.12.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Silber



mehr >