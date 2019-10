Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) konsolidierte in den vergangenen Wochen die bis 19,65 USD gelaufene Rally aus, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei es zuletzt zu einer Stabilisierung oberhalb der 17,37 USD gekommen, was einen Ausbruch aus dem Korrekturtrend nach sich gezogen habe. Der Aufwärtsimpuls der Vortage sei jedoch zuletzt konsolidiert worden.



Ein weiterer Rückfall bei Silber in Richtung der 17,37 USD sei zunächst möglich. Davon ausgehend biete sich die Chance, nochmals 18,65 USD zu erreichen. Sollte Silber diese Hürde überwinden können, öffne sich der Weg in Richtung 19,65 USD. Abgaben unter 17,37 USD sollte hingegen möglichst vermieden werden, da dies eine schnelle Korrektur bis 16,90 USD einleiten könnte. (29.10.2019/ac/a/m)



