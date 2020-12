Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Silberpreis (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) hat einen schwächeren Start in die Woche auf das Parkett gelegt, konnte sich aber besser behaupten als Gold, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Zum einen dürfte der Silberpreis von Gold profitieren. Das Umfeld für Gold bleibe günstig und damit sollte auch der Silberpreis weiter Rückenwind erfahren. Da Silber aber das volatilere der beiden Edelmetalle sei, sollte sich der Silberpreis prozentual besser entwickeln als der Goldpreis. Allerdings sei dies nicht der einzige Treiber hinter einem potenziellen Silberpreisanstieg. Silber dürfte auch eine höhere Nachfrage seitens der Industrie erfahren, wenn sich die Wirtschaft nach dem Corona-Einbruch im kommenden Jahr erhole. Zudem sähen die Analysten auch langfristig eine höhere Silbernachfrage. "Wenn sich die industrielle Nachfrage in diesem Jahr erholt und die Investitionsnachfrage beständig bleibt, wird der Silbermarkt weiter in ein Defizit rutschen", würden die Analysten schreiben. Eine zweite Covid-19-Welle mit potenziellen Minenschließungen könnte das Angebot zudem verringern. Auch eine schnelle Ausweitung der Produktion sei nicht vorstellbar, da Silber zum großen Teil als Nebenprodukt bei der Förderung von Industriemetallen oder Gold gewonnen werde.Sicherlich seien die Rahmenbedingungen für Silber noch besser als für Gold, da Silber von einer anziehenden Industrienachfrage profitieren dürfte. Die industrielle Verwendung von Gold sei eher gering. Allerdings sei nach Ansicht des AKTIONÄRs letztlich die Inflation ausschlaggebend. In einem inflationären Umfeld habe sich Silber meist sehr gut entwickelt und sogar noch besser als der Goldpreis. Sollte also die Inflation in den kommenden Jahren Fahrt aufnehmen, dann dürfte dies den Silberpreis beflügeln. Dann könnte das Edelmetall auch deutlich höher steigen. (15.12.2020/ac/a/m)