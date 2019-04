Börsenplätze Sika-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Sika-Aktie:

128,20 EUR -0,23% (10.04.2019, 09:02)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sika-Aktie:

145,75 CHF +0,45% (10.04.2019, 10:59)



ISIN Sika-Aktie:

CH0418792922



WKN Sika-Aktie:

A2JNV8



Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SKFOF



Kurzprofil Sika AG:



Sika (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF) ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 200 Fabriken. Ihre mehr als 20.000 Mitarbeitenden haben 2018 einen Jahresumsatz von CHF 7,09 Milliarden erwirtschaftet. (10.04.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Sika-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Sika AG (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF).Zuversichtlicher Wachstumsausblick: Nach einem Wachstum von 7,1% in Lokalwährungen im 1Q19 bestätige die Unternehmensleitung ihr Wachstumsziel von 6 bis 8% für das GJ19. Unterstützt werde dieses durch eine solide Projektpipeline, die Eröffnung von neun neuen Werken in diesem Jahr, die erstmalige Konsolidierung von King Packaged Materials und Belineco und wahrscheinlich weiteren ergänzenden Übernahmen.Positive Margenentwicklung: Sika habe weitere Preiserhöhungen durchsetzen können, was zur Verbesserung der Margen in den letzten Monaten beigetragen habe. Dementsprechend erwarte die Unternehmensleitung für dieses Jahr weiterhin einen überproportionalen Gewinnanstieg.Endgültige Genehmigungen bald erwartet: Sika erwarte noch in diesem Quartal die endgültigen Genehmigungen der Kartellbehörden für die Übernahme von Parex und werde das Unternehmen wahrscheinlich bereits im Juni konsolidieren können, das heiße etwas früher als erwartet. Somit stehe die Umsatzprognose der Unternehmensleitung von CHF 8 Mrd. für das GJ19 nun auf festeren Füssen.Nächster Kursimpuls: 1H19-Ergebnisse am 25. JuliBernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, hält daher an seine "buy"-Rating für die Sika-Aktie und dem unveränderten DCF-basierten Kursziel von CHF 152 fest. (Analyse vom 10.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link