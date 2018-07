Tradegate-Aktienkurs Sika-Aktie:

123,40 EUR +0,90% (27.07.2018, 09:28)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sika-Aktie:

CHF 143,00 +0,35% (27.07.2018, 11:19)



ISIN Sika-Aktie:

CH0418792922



WKN Sika-Aktie:

A2JNV8



Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SKFOF



Kurzprofil Sika AG:



Sika (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF) ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 200 Fabriken. Ihre mehr als 18.000 Mitarbeitenden haben 2017 einen Jahresumsatz von CHF 6,25 Milliarden erwirtschaftet. (27.07.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Sika-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Sika AG (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF).Nach einem Umsatzwachstum im lokaler Währung von 13,9% in H1/2018 sei Sika sehr zuversichtlich, das angestrebte Wachstum von mehr als 10% dieses Jahr zu erreichen. Während das Unternehmen vielversprechende Anzeichen einer Nachfrageerholung in Lateinamerika feststelle, wachse es weiterhin zweistellig in den USA, im Nahen Osten, in Afrika, Osteuropa und Indien. In den USA erkenne Sika keine Anzeichen von erhöhten Infrastrukturinvestitionen, was einen weiteren Aufwärtstrend darstelle.Einige Rohstoffpreise würden sich langsam stabilisieren und der Analyst erwarte, dass Sika mit den Preiserhöhungen in H2 Schritt halten können werde. Gemäß CFO seien die Einmalkosten von CHF 23 Mio. für die Beilegung des Rechtsstreits mit der Familie Burkard der einzige Grund gewesen, weshalb das Unternehmen erwarte, dass das EBIT und der Reingewinn im GJ18 nun "leicht" überproportional ansteigen werde.An der gestrigen Telefonkonferenz habe CEO Paul Schuler darauf hingewiesen, dass Sika das mittelfristige Umsatzwachstumsziel eventuell von 6 bis 8% p.a. auf 6 bis 10% p.a. erhöhen werde, weil das Unternehmen nach der Streitbeilegung über mehr Flexibilität für Übernahmen verfüge.Aufgrund der starken Gewinndynamik bestätigt Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, sein "buy"-Rating für die Sika-Aktie. Das Kursziel laute CHF 165,00. (Analyse vom 27.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sika-Aktie: