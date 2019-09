LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Sika-Aktie:

129,20 EUR +0,12% (03.09.2019, 09:52)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sika-Aktie:

140,90 CHF -0,49% (03.09.2019, 09:37)



ISIN Sika-Aktie:

CH0418792922



WKN Sika-Aktie:

A2JNV8



Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SKFOF



Kurzprofil Sika AG:



Sika (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF) ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 200 Fabriken. Ihre mehr als 20.000 Mitarbeitenden haben 2018 einen Jahresumsatz von CHF 7,09 Milliarden erwirtschaftet. (03.09.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Sika-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Sika AG (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF).KK-Kapazitätsausbau in Afrika: Sika baue seine Stellung in Westafrika weiter aus und nehme derzeit in Kamerun eine neue Produktionsanlage für Mörtel in Betrieb. Nach der Gründung einer nationalen Tochtergesellschaft (2016) und der Eröffnung einer Anlage für Betonzusatzmittel (2017) investiere das Unternehmen aktuell in ein neues Mörtel-Werk mit Ausrichtung auf den lokalen Markt. Mit einem geschätzten Wachstum von 7,4% jährlich bis 2028 dürfte Kamerun in den kommenden Jahren den dynamischsten Bausektor in ganz Westafrika aufweisen.Afrika als neuer Wachstumsmarkt: Sika betreibe derzeit 22 Fabriken in Afrika. Mit seinem hohen Bevölkerungswachstum, dem ausgesprochenen Trend zur Urbanisierung und zur Entstehung von Megacities bleibe der Kontinent ein Wachstumsmarkt für das Baugewerbe. Sikas Umsatz sei in den letzten vier Jahren in Afrika in Lokalwährung um 22% pro Jahr gestiegen und habe 2018 bei CHF 187 Mio., oder 2,6% des Konzernumsatzes gelegen.Nächster Kursimpuls: Kapitalmarkttag am 3. Oktober 2019: Präsentation der Strategie 2023 inkl. neue FinanzzieleBernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, hält an seinem "hold"-Rating für die Sika-Aktie fest. Das Kursziel laute CHF 150. (Analyse vom 03.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sika-Aktie: