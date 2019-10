Börsenplätze Sika-Aktie:



LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Sika-Aktie:

147,20 EUR +1,31% (24.10.2019, 12:00)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sika-Aktie:

162,75 CHF +0,96% (24.10.2019, 11:45)



ISIN Sika-Aktie:

CH0418792922



WKN Sika-Aktie:

A2JNV8



Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SKFOF



Kurzprofil Sika AG:



Sika (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF) ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 200 Fabriken. Ihre mehr als 20.000 Mitarbeitenden haben 2018 einen Jahresumsatz von CHF 7,09 Milliarden erwirtschaftet. (24.10.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Sika-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Sika AG (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF).Die Umsätze von Sika für die 9M19 von CHF 6.007 Mio. (+12,9% J/J) hätten 0,8% über den Analysten- und 0,5% über den Konsensschätzungen gelegen, was einem unerwartet guten Wachstum in Lokalwährung von 15,1% zu verdanken gewesen sei. Das organische Wachstum habe sich auf 5,9% im 3Q19 ggü. 3,1% im 1H19 beschleunigt, bedingt durch starke Zuwächse in Nord- und Südamerika (+9,0%) sowie Asien/Pazifik (+14,3%), während sich das Wachstum im EMEA-Raum auf 2,5% verlangsamt habe.Die Margen würden unter Parex-Integration leiden: Das EBIT von CHF 806 Mio. (+10,6% J/J) habe ebenfalls sehr nahe an den Analysten- bzw. den Markterwartungen gelegen. Die Marge sei um 28 Bp J/J gesunken, vor allem aufgrund der Integrationskosten von CHF 38 Mio. für Parex.Die Geschäftsleitung erwarte für das GJ19 nach wie vor einen Umsatz von über CHF 8 Mrd., was einem Umsatzanstieg um über 13% J/J entspreche. Auch das EBIT dürfte zweistellig zulegen, trotz der Integrationskosten von etwa CHF 45 Mio. für Parex.Natürlich bestätige Sika ebenfalls die neuen mittelfristigen Ziele, die erst zum Monatsbeginn festgelegt worden seien. Demnach strebe Sika bis 2023 ein Umsatzwachstum von 6 bis 8% p.a. in Lokalwährung an, während bis 2021 eine EBIT-Marge von 15 bis 18% erreicht werden solle.Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bleibt bei seinem "hold"-Rating für die Sika-Aktie. Das Kursziel laute CHF 150. (Analyse vom 24.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link