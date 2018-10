Tradegate-Aktienkurs Sika-Aktie:

Kurzprofil Sika AG:



Sika (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF) ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 200 Fabriken. Ihre mehr als 18.000 Mitarbeitenden haben 2017 einen Jahresumsatz von CHF 6,25 Milliarden erwirtschaftet. (26.10.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Sika-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Sika AG (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF).Sikas organisches Umsatzwachstum habe sich in Q3/2018 auf 7,4% gesteigert, und das Management habe an der gestrigen Telefonkonferenz betont, dass die Nachfrage auch im Oktober bisher sehr ansprechend gewesen sei. Mit Blick auf die laufenden Bauprojekte gebe sich Sika zuversichtlich, auch in den nächsten sechs bis neun Monaten ein Plus von 6 bis 8% realisieren zu können. Dies gelte sogar im Automobilbereich, wo der Wertgehalt pro Fahrzeug stetig steige.Sikas EBIT-Marge sei in Q3/2018 um -100 Bp. gesunken, wovon -40 Bp. auf den Wegfall eines einmaligen Pensionsgewinns, -30 Bp. auf akquisitionsbedingte Verwässerungseffekte sowie -30 Bp. auf höhere Rohstoffpreise zurückgeführt werden könnten. Nichtsdestotrotz werde am mittelfristigen EBIT-Margenziel von 14 bis 16% festgehalten, das sich durch Skaleneffekte und Preiserhöhungen realisieren lassen sollte.Sika habe den Ausblick 2018 bestätigt. Um das anvisierte zweistellige EBIT-Wachstum erreichen zu können, müsse das EBIT in Q4/1018 um 13% (J/J) steigen, was nur gelingen könne, wenn die angekündigten Preiserhöhungen auch rigoros durchgesetzt würden.Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Sika-Aktie weiterhin mit dem Votum "buy". (Analyse vom 26.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sika-Aktie: