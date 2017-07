Tradegate-Aktienkurs Sika-Aktie:

5.854,75 EUR +0,18% (24.07.2017, 08:00)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sika-Aktie:

CHF 6.455,00 +0,16% (24.07.2017, 11:17)



ISIN Sika-Aktie:

CH0000587979



WKN Sika-Aktie:

858573



Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SKFOF



Kurzprofil Sika AG:



Sika (ISIN: CH0000587979, WKN: 858573, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF) ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 90 Ländern und produziert in über 160 Fabriken. Mehr als 16.000 Mitarbeiter erarbeiteten 2014 einen Jahresumsatz von CHF 5,6 Milliarden. (24.07.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Sika-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Sika AG (ISIN: CH0000587979, WKN: 858573, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF) und erhöht sein Kursziel.Sika werde weiterhin ein robustes Umsatzwachstum erzielen: Eine wachsende Weltbevölkerung, die zunehmende Urbanisierung, steigende Baustandards und eine alternde Infrastruktur seien die Hauptfaktoren, die dazu beitragen würden, dass der Markt für Bauchemikalien jährlich um ca. 3% wachse. Sika habe in den letzten zehn Jahren sogar ein organisches Umsatzwachstum von über 5,4% p.a. erzielt. Der Analyst sei überzeugt, dass Sika auch künftig schneller wachsen werde als die Konkurrenz. Grund sei seine starke Kundenorientierung, überlegene Innovationen und die effiziente Marktdurchdringung.Margen auf Wachstumskurs: Im Februar habe Sika für GJ 2017 ein erneutes Margenwachstum prognostiziert. Seitdem seien die Ölpreise gesunken, sodass ein zusätzliches Aufwärtspotenzial bestehe. Im Sektorvergleich seien Sikas Margen noch nicht optimiert. Der Analyst rechne in den nächsten Jahren mit weiteren Skaleneffekten.Konsensprognosen dürften steigen: Sikas Bilanz sei robuster denn je. Insofern gehe der Analyst davon aus, dass das Unternehmen den Markt konsolidieren werde. Wie bisher dürften Sikas Akquisitionen fast unmittelbar eine EPS-Steigerung und Wertschöpfung bewirken. Daher prognostiziere er im Anschluss an künftige Zukäufe eine Anhebung der Prognosen.Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt seine "buy"-Empfehlung für die Sika-Aktie. (Analyse vom 24.07.2017)Börsenplätze Sika-Aktie: