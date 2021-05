Angesichts der Meldungslage seien die Analysten für die weitere Entwicklung der Signature AG positiv gestimmt. Zudem würden sie bei Umsetzung der ersten Börsengänge von einer höheren Visibilität des inneren Werts der Gesellschaft ausgehen. Da dies derzeit noch nicht gegeben sei, würden sie in ihrer Ersteinschätzung einen deutlichen Sicherheitsabschlag auf den publizierten Nettoinventarwert vornehmen.



Darauf basierend verortet Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, sein erstes Kursziel bei 1,70 Euro und rät dabei, die Signature-Aktie zu kaufen. (Analyse vom 20.05.2021)



Börsenplätze Signature-Aktie:



Börse München-Aktienkurs Signature-Aktie:

0,915 EUR 0,00% (21.05.2021, 08:04)



ISIN Signature-Aktie:

DE000A2DAMG0



WKN Signature-Aktie:

A2DAMG



Ticker-Symbol Signature-Aktie:

F0G



Kurzprofil Signature AG:



Die Signature AG (ISIN: DE000A2DAMG0, WKN: A2DAMG, Ticker-Symbol: F0G) mit Sitz in München ist befasst mit dem Erwerb, der Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an Unternehmen, und sie erbringt Management-, Beratungs-, und Servicedienstleistungen innerhalb ihres Portfolios, das hauptsächlich auf Engagements in der Finanzdienstleistungsbranche fokussiert ist. (21.05.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





