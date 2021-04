Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Signature AG (ISIN: DE000A2DAMG0, WKN: A2DAMG, Ticker-Symbol: F0G) mit Sitz in München ist befasst mit dem Erwerb, der Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an Unternehmen, und sie erbringt Management-, Beratungs-, und Servicedienstleistungen innerhalb ihres Portfolios, das hauptsächlich auf Engagements in der Finanzdienstleistungsbranche fokussiert ist. (09.04.2021/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - Signature-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Signature AG (ISIN: DE000A2DAMG0, WKN: A2DAMG, Ticker-Symbol: F0G) von "kaufen" auf "verkaufen" herab.Hasler werfe dem Vorstand der Signature AG systematische Beschönigungen der Berichterstattung und erhebliche Verletzungen der Berichtspflichten des im Freiverkehr notierten Unternehmens vor. So sei im Januar 2020 in den vorläufigen Geschäftsjahreszahlen 2019e der 100%igen Tochtergesellschaft Capital Lounge, die für den Großteil des Geschäftsvolumens stehe, ein Umsatz in Höhe von EUR 0,878 Mio. bekannt gegeben worden. Nach Aufstellung des Jahresabschlusses 2019 seien hiervon Erlöse in Höhe von EUR 0,684 Mio. übrig geblieben. Gründe für die Differenz seien nicht genannt worden. Gleichzeitig sei für die Signature AG ein Fehlbetrag im Geschäftsjahr 2019 von EUR -0,326 Mio. gemeldet worden, der auf die Abschreibung des Beteiligungsbuchwertes an der Schweizer Cocorp zurückgeführt worden sei. Obwohl diese Abschreibung Angabe gemäß bereits im Jahr 2018 vorgenommen und 2019 abgeschlossen worden sei, sei in einer Ad-hoc-Meldung im Januar 2020 noch vom "besten Ergebnis der Firmengeschichte" die Rede gewesen. Mit deutlichen Abweichungen rechne der Analyst auch für das Geschäftsjahr 2020e, für das zur Jahresmitte 2020 Umsätze in Höhe von EUR 2,5 Mio. in Aussicht gestellt worden seien.Operative Unternehmensmeldungen würden nach Erachten des Analysten häufig unvollständig kommuniziert. So seien Kooperationen mit JJ Entertainment über die Vermittlung von Vorratsgesellschaften und mit der Crowdinvesting-Plattform transvendo, mit der nach Angabe ein umfangreicher Know-how-Transfer vereinbart worden sei, zwar vielversprechend angekündigt worden, weitere Meldungen hierzu seien jedoch ausgeblieben. Nach den Recherchen des Analysten bestünden beide Kooperationen nur noch auf dem Papier, auch dieser Zustand sei nicht kommuniziert worden.Berichtspflichten sehe Hasler u.a. bei der Absage der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2019 verletzt, die notwendigerweise als Ad-hoc-Meldung und nicht, wie geschehen, als Corporate News hätte veröffentlicht werden müssen. Überdies seien die Hintergründe der Absage nicht offengelegt worden, nämlich dass Signature seit über einem Jahr keinen ordnungsgemäß besetzten und beschlussfähigen Aufsichtsrat habe, und folglich die Einladung zur Hauptversammlung nichtig gewesen sei. Auch sei der auf der Webseite der Gesellschaft immer noch genannte Aufsichtsrat nach einem im Q1/2021 ergangenen Anerkenntnisurteil nicht korrekt.Demzufolge nimmt Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, sein Anlageurteil für die Aktien der Signature AG von "buy" auf "sell" zurück. (Analyse vom 09.04.2021)