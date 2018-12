Wien (www.aktiencheck.de) - Signale für neue Bewegungen im Handelskonflikt gaben den Börsen am gestrigen Handelstag Auftrieb, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Verantwortlich dafür habe sich neben dem Telefonat zwischen USA/China über den Fahrplan für weitere Verhandlungen auch die Meldung gezeigt, wonach China die Senkung der Zölle auf Importautos aus den USA plane. Während die europäischen Börsen dadurch bereits deutlich fester aus dem Handel gegangen seien (DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) +1,49 %, EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) +1,27%) hätten die US-Märkte ihre hohen Gewinne aus dem Handelsauftakt nicht halten können und uneinheitlich geschlossen (Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) -0,22%, S&P 500 (ISIN US78378X1072, WKN A0AET0) -0,04%, NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) +0,16%). Der Goldpreis habe wieder die Marke von USD 1.250 angetestet und auch Öl habe im Handelsverlauf leicht zulegen können, wobei die Sorte Brent den Preis von USD 60 behaupten können.



Die asiatischen Märkte würden im heutigen Handelsverlauf deutlich im Plus notieren und auch für Europa würden die Indikatoren auf einen freundlichen Handelsauftakt hindeuten. (12.12.2018/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.