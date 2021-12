Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Siemens verbindet die physische und digitale Welt - mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Durch Mobility, einem der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für den Personen- und Güterverkehr mit. Über die Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der seit dem 28. September 2020 börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 62,3 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,7 Milliarden Euro. Zum 30.09.2021 hatte das Unternehmen weltweit rund 303.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (16.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Im freundlichen Marktumfeld könne am Donnerstag auch die Siemens-Aktie wieder deutlich zulegen. Das im November erreichte Rekordhoch bei 156,98 Euro rücke bereits wieder in greifbare Nähe. Gehe es nach den Experten von Jefferies, sei bei der Siemens-Aktie im kommenden Jahr aber ohnehin deutlich mehr drin.Jefferies habe den DAX-Titel auf die Liste der "Top Picks" in Europa für 2022 gesetzt. Diese bestehe aus 20 positiven und fünf negativen Empfehlungen. Siemens sei eine der Aktien, die am Markt nicht richtig wertgeschätzt würden, so die Experten. Das Rating laute entsprechend "buy" mit Kursziel 190 Euro.Der faire Wert von Jefferies liege damit satte 25 Prozent über dem gegenwärtigen Niveau. Erstes Ziel auf dem Weg nach oben wäre allerdings ein neues Rekordhoch. Am 22. November sei die Siemens-Aktie bis auf 156,98 Euro geklettert, ehe die Verwerfungen an den Märkten wegen des Auftauchens der neuen Omikron-Variante für Turbulenzen gesorgt hätten. Nachdem die in der Folge entstandene Gap nach unten aber inzwischen bereits geschlossen worden sei, dürfte ein neues Allzeithoch nur eine Frage der Zeit sein - zumal es bei dem Industriekonzern auch operativ weiter gut laufe.Siemens sei auf dem richtigen Weg. Der Fokus auf mehr Digitalisierung zahle sich zunehmend aus, die Bewertung lasse auch nach dem Kursanstieg der vergangenen Monate noch Luft nach oben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie: