Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:

113,62 EUR -0,11% (31.01.2020, 10:23)



Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

113,62 EUR -0,91% (31.01.2020, 10:38)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (31.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.In der kommenden Woche werde Siemens am Mittwoch, 5. Februar, sowohl die Zahlen zum ersten Quartal präsentieren als auch die Hauptversammlung abhalten. Zunächst einmal habe der Konzern aber erneut zwei wichtige Personalentscheidungen getroffen. Die Hinweise würden sich verdichten, dass der mächtige CEO Joe Kaeser seinen Hut nehmen könnte.Als neuer Strategiechef komme Peter Körte von der Tochter Siemens Healthineers. Als Nachfolger von Horst Kayer verantworte er künftig die Portfoliogesellschaften. Körte werde "eine wichtige Rolle ... bei der Weiterentwicklung der Strategien für die Digitalisierung und des Internets der Dinge" spielen, habe der stellvertretende Vorstandschef Roland Busch gesagt, dem das Strategieressort unterstellt sei.Körte gelte als Vertrauter von Busch, unter dem er einst das Programm "fit4 2010" umgesetzt habe. Busch gelte zudem als designierter Nachfolger von Joe Kaeser. Dass nun eine wichtige Position im Konzern mit einem Vertrauten besetzt worden sei, stärke ihm den Rücken. Kaeser könnte im Januar 2021, wenn sein Vertrag auslaufe, Platz für den Nachfolger machen.Zunächst einmal werde er in diesem Jahr aber noch den Börsengang von Siemens Energy umsetzen. Im September solle das Energiegeschäft eigenständig an die Börse gehen. Um am Kapitalmarkt zu überzeugen, werde eine starke Investor-Relations-Abteilung benötigt. Nun sei bekannt geworden: Aktienanalyst Michael Hagmann solle diese aufbauen. Er sei "der ideale Kandidat, um Siemens Energy als eigenständiges Energieunternehmen am Kapitalmarkt zu positionieren", habe Konzernvorstand Michael Sen gesagt.Anleger sollten auf den Ausbruch warten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie: