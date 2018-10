Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:

102,26 EUR +0,47% (17.10.2018, 17:35)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischen IT.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (18.10.2018/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Siemens: Zurück am Jahrestief - ChartanalyseIm Anschluss an die Ausbildung eines bearishen Doppeltops im Bereich des Widerstands bei 121,00 EUR, brachen die Aktien von Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) Ende Juli massiv ein, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Erst die wichtige Unterstützung bei 108,86 EUR habe den Kursrutsch vorübergehend gestoppt, doch die anschließende Erholung sei von den Bären bereits Ende August wieder beendet und der Wert unter die 108,86 EUR-Marke gedrückt worden. Diesem charttechnischen Verkaufssignal sei eine steile Abwärtsbewegung gefolgt, die in den vergangenen Tagen bis an das Jahrestief bei 99,78 EUR gereicht habe. Diese Marke und die dort ebenfalls liegende Unterstützung bei 100,00 EUR seien zuletzt ebenfalls unterschritten worden, ehe eine leichte Erholung eingesetzt habe.Ausblick: Die Vielzahl der bearishen Signale lasse bei den Aktien von Siemens den Schluss zu, dass der Anstieg der letzten Tage lediglich eine Zwischenetappe im übergeordneten Abwärtstrend darstelle. Weitere Verluste seien zu erwarten.Die Short-Szenarien: Kurzfristig könnte der Wert bis 103,32 EUR und darüber gegebenenfalls bis 106,35 EUR klettern. Auf diesem Niveau dürfte sich der Abwärtstrend jedoch fortsetzen. Sollte der Wert nach dieser Erholung oder aber direkt unter das neue Jahrestief bei 99,05 EUR einbrechen, könne sich die Baisse zunächst bis an die mittelfristige Aufwärtstrendlinie auf Höhe von 96,30 EUR fortsetzen. Darunter lägen die nächsten charttechnischen Zielmarken bei 94,50 und 92,00 EUR.Die Long-Szenarien: Aufgrund der Wucht der Verkaufswelle der letzten Wochen sei erst bei einem nachhaltigen Ausbruch über die Widerstandsmarke bei 106,35 EUR eine Aufhellung der Lage wahrscheinlich. Zwar wäre der Abwärtstrend damit noch nicht beendet, aber zumindest eine Fortsetzung der Erholung bis 108,86 EUR zu erwarten. An dieser Stelle könnten die Bären jedoch bereits wieder zuschlagen. Ein Anstieg über die starke Barriere würde dagegen für Zugewinne bis 112,10 EUR sorgen können. (Analyse vom 18.10.2018)Börsenplätze Siemens-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:102,30 EUR -0,20% (18.10.2018, 08:38)