Börsenplätze Siemens-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

101,68 EUR +0,18% (25.06.2020, 15:14)



Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:

101,10 EUR -0,16% (25.06.2020, 14:59)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Stromerzeugung und -verteilung, intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Durch das eigenständig geführte Unternehmen Siemens Mobility, einer der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für Personen- und Güterverkehr. Über die Mehrheitsbeteiligungen an den börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers und Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices sowie umweltfreundlichen Lösungen für die On- und Offshore-Windkrafterzeugung.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 86,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2019 hatte das Unternehmen weltweit rund 385.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (25.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) ein Kauf.Die beiden Börsenschwergewichte Siemens und Salesforce würden fortan ihre Kräfte bei der Entwicklung von sicheren Arbeitsplatzlösungen bündeln. "Der Aktionär" zeige, welchem Zweck die Partnerschaft diene, wie es um die Aktien der beiden Konzerne bestellt sei und bei welchem Unternehmen Anleger jetzt einsteigen könnten.Im Rahmen einer strategischen Partnerschaft würden Salesforce und Siemens künftig neue Lösungs-Suite für Technologien am Arbeitsplatz entwickeln. Unternehmen auf der ganzen Welt sollten so bei der sicheren Wiedereröffnung ihrer Büros unterstütz werden. Zudem solle hierdurch ein neues Arbeitsplatzerlebnis in physischen Arbeitsumgebungen geschaffen werden, wie beide Konzerne in einer Pressemitteilung vom 23. Juni mitgeteilt hätten.Um dieses Ziel zu erreichen, würden die Produkte Work.com von Salesforce, basierend auf Customer 360, und Lösungen von Siemens Smart Infrastructure, zum Beispiel Angebote von Comfy und Enlighted, kombiniert. Hierdurch sollten Prozesse, Mitarbeiter und Voraussetzungen koordiniert werden, die für sichere und vernetzte Arbeitsstätten unerlässlich seien.Zu den wichtigsten Bestandteilen der von Siemens und Salesforce angestrebten Lösung für die Entwicklung der neuen Lösungs-Suite würden unter anderem "berührungslose Büros" mit digitalen Mitarbeiter-Zugangskarten für den Zutritt zu Gebäuden und Aufzügen sowie ein zuverlässiges System für das Belegungsmanagement zählen.Hierdurch sei es möglich, Konferenzräume und Schreibtische über die Comfy-App zu reservieren, die in Echtzeit Warnmeldungen sende, wenn Schwellenwerte erreicht würden.Zudem versetze die Kombination der branchenführenden IoT-Technologie von Siemens, mit den Work.com-Lösungen von Salesforce, Kunden in die Lage, auf der Grundlage von Echtzeitdaten datengesteuerte Entscheidungen zu treffen und einen flexiblen Rahmen für die neue Arbeitswelt zu schaffen.Aus charttechnischer Sicht würden sich beide Aktien in einem intakten Aufwärtstrend befinden. Während Siemens leicht unter dem Kurs von vor zwölf Monaten notiere, habe Salesforce auf Zwölf-Monats-Sicht fast 25 Prozent zulegen können. Gelinge es der Siemens-Aktie den Widerstand bei 108,30 Euro zu überwinden, liege das nächste Etappenziel bei der 120-Euro-Marke. Bei Salesforce stehe währenddessen der nachhaltige Sprung über die 190-Dollar-Marke im Vordergrund. Gelinge dies, sei die nächste Anlaufstation das 52-Wochen-Hoch bei 195,72 Dollar.Insgesamt dürften beide Konzerne von der Kooperation profitieren. "Der Aktionär" hält daher an seiner Kaufempfehlung für Siemens fest und sieht auch bei der Salesforce-Aktie derzeit eine attraktive Einstiegsgelegenheit. Neueinsteiger sollten zur Verlustbegrenzung jedoch einen Stoppkurs bei 140,00 Euro setzen, so Jan Paul Fori. (Analyse vom 25.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link