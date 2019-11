ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (14.11.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Siemens: Starke Quartalszahlen - Jahresziele erreicht - AktienanalyseDer Elektrokonzern Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) hat ein starkes Schlussquartal hingelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Bei einem Umsatzanstieg um acht Prozent auf 24,5 Mrd. Euro habe sich das bereinigte operative Ergebnis um ein Fünftel auf 2,6 Mrd. Euro erhöht. Unter dem Strich habe das DAX-Unternehmen auch dank einer deutlich niedrigeren Steuerquote mit 1,3 Mrd. Euro sogar mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr verdient. Die Jahresziele habe Siemens so doch noch erreichen können. Die bereinigte EBITDA-Marge von 11,5 Prozent habe im Prognose-Korridor von elf bis zwölf Prozent gelegen. Damit hätten nach den schwachen Q3-Zahlen wohl nur die wenigsten gerechnet. Die Reaktion der Börse sei entsprechend ausgefallen: Auf Monatssicht sei die Aktie um mehr als 15 Prozent nach oben geschossen, auf das höchste Niveau seit 15 Monaten.Für das neue Geschäftsjahr zeige sich Siemens wegen der Konjunkturflaute allerdings vorsichtig, insbesondere für die zyklischen Geschäfte in der Auto- und Maschinenbaubranche. Insgesamt gehe der Konzern daher nur von einem moderaten Wachstum bei Umsatz und Gewinn aus. Ob der Höhenflug weitergehe, sei also fraglich. (Ausgabe 45/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:114,56 EUR -0,02% (14.11.2019, 11:05)Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:114,76 EUR +0,21% (14.11.2019, 11:20)