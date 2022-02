12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Siemens verbindet die physische und digitale Welt - mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Durch Mobility, einem der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für den Personen- und Güterverkehr mit. Über die Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der seit dem 28. September 2020 börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 62,3 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,7 Milliarden Euro. Zum 30.09.2021 hatte das Unternehmen weltweit rund 303.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (15.02.2022/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber und Magdalena Quell, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) weiterhin zu kaufen.Der Geschäftsbereich Digital Industries sei, wie auch schon in den Quartalen zuvor, ein starker Treiber der guten Quartalsergebnisse gewesen. Die Auftragseingänge seien um 67% auf EUR 7,1 Mrd. gestiegen, womit ein Rekordauftragsbestand von EUR 10 Mrd. erreicht worden sei. Die Nachfrage sei vor allem im kurzzyklischen Bereich gestiegen, wo Kunden aufgrund längerer Lieferzeiten Bestellungen vorgezogen hätten. Gleichzeitig habe Siemens Preiserhöhungen durchgesetzt, um der steigenden Materialkosteninflation zukünftig entgegenzutreten. Der Umsatz sei um 11% auf EUR 4,3 Mrd. gestiegen, während die Marge marginal auf 22% gesunken sei (von 22,9%). Grund dafür seien Investitionen, die im Zuge der laufenden Umstellung des Softwaregeschäfts auf ein SaaS-Modell (Software as a Service) benötigt würden.Die Sparte Smart Infrastructure habe bei einem 26% Auftragswachstum (auf EUR 4,9 Mrd.) ein Umsatzplus von 6% auf EUR 3,8 Mrd. ausgewiesen. Vor allem die Nachfrage aus den Bereichen Halbleiter und großer Datenzentren in den USA habe sich als robust erwiesen. Der Auftragsbestand belaufe sich auf EUR 12 Mrd. und biete somit gute Visibilität für die nächsten Quartale.Im Bereich Mobility habe Siemens im Berichtsquartal seinen Auftragseingang mit EUR 5,4 Mrd. beinahe verdoppelt und damit einen historischen Rekordhöchststand erzielt. Grund dafür seien Großaufträge gewesen, unter anderem EUR 1,5 Mrd. für Hochgeschwindigkeitszüge, kumuliert EUR 0,5 Mrd. für Lokomotiven aus Deutschland und EUR 0,3 Mrd. aus Norwegen (für Zugsteuerungssysteme). Während der Umsatz um 7% auf EUR 2,4 Mrd. gestiegen sei, sei die Marge von 10,2% auf 9,5% leicht zurückgegangen. Die Ursache dafür sei ein schlechterer Produktmix im Berichtszeitraum gewesen.CEO Busch habe den Verkauf des 50%-Anteils am Joint Venture Valeo Siemens eAutomotive angekündigt. Dieser solle im Juli 2022 abgeschlossen sein, der Ergebnisbeitrag (EUR 300 Mio.) schlage sich im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres positiv zu Buche. Außerdem werde die Brief- und Logistiksparte Siemens Parcel Logistics um EUR 1,15 Mrd. an den Logistikspezialisten Körber Group veräußert. Die Transaktion werde im Laufe des Jahres 2022 abgewickelt. Mit dieser Portfoliobereinigung schärfe Siemens zunehmend seine Positionierung als fokussiertes Technologieunternehmen.Im Rahmen des unternehmensweiten Nachhaltigkeitsprogramms DEGREE peile Siemens zahlreiche Maßnahmen an. So sei unter anderem der CO2-Fußabdruck seit 2019 um 36% reduziert worden. Gleichzeitig werde das Konzept des Ecodesigns (d.h. ressourceneffiziente Produktentwicklung) sukzessive ausgerollt. Die Bestrebungen des Unternehmens, einen Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels und Verbesserung der sozialen Gerechtigkeit zu leisten, würden auch extern wahrgenommen. So führe Siemens das Nachhaltigkeitsranking des Dow Jones Sustainability Index in der Vergleichsgruppe Industrie an.Aaron Alber und Magdalena Quell, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, sehen noch ausreichend Aufwärtspotenzial bei der Siemens-Aktie und bleiben daher bei ihrer Empfehlung "Kauf". Das Kursziel laute EUR 159,00. (Analyse vom 15.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.