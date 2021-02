Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

131,16 EUR +0,55% (17.02.2021, 16:44)



XETRA-Aktienkurs Siemens-Aktie:

131,12 EUR +0,58% (17.02.2021, 16:32)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Ticker-Symbol Deutschland Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol Deutschland: SIE, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Siemens verbindet die physische und digitale Welt - mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Durch Mobility, einem der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für den Personen- und Güterverkehr mit. Über die Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der seit dem 28. September 2020 börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. September 2020 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 57,1 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,2 Milliarden Euro. Zum 30.09.2020 hatte das Unternehmen weltweit rund 293.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com (17.02.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol Deutschland: SIE, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Mit dem Wechsel an der Konzernspitze von Joe Kaeser zu Roland Busch sei der tiefgreifende Umbau bei Siemens weitgehend beendet. Der neue Chef dürfte sich nun auf die Digitalisierung konzentrieren, die Töchter Siemens Energy und Siemens Healthineers könnten sich eigenständig weiterentwickeln. Stifel Europe sehe deshalb die Zeit für eine Neubewertung gekommen.Die Abspaltungen der beiden MDAX-notierten Töchter seien das Drehbuch für eine nachhaltige Neubewertung von Siemens, so Analyst Daniel Gleim. Da sich die Endmärkte früh normalisierten, rücke zudem das Kostensenkungspotenzial für Siemens ins Rampenlicht. Der Experte habe sein Kursziel deutlich von 140 auf 165 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" bestätigt.Seit dem Rekordhoch Anfang Februar bei 137,52 Euro konsolidiere die Siemens-Aktie auf hohem Niveau. Die optimistische Studie von Stifel Europe sorge nun in einem schwachen Marktumfeld aber wieder für Kursgewinne. Ein neuer Anlauf in Richtung des Hochs scheine möglich - zumal die wieder anziehenden Kurse von Siemens Healthineers und Siemens Energy den Wert der Beteiligungen ebenfalls steigen lassen würden."Der Aktionär" bleibe langfristig optimistisch für Siemens. Der Fokus auf die Digitalisierung sollte sich auszahlen, zumal der Konglomeratsabschlag weiter abnehmen dürfte. Im Hebel-Depot wird deshalb weiter darauf spekuliert, dass der Sprung auf ein neues Allzeithoch gelingt, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 17.02.2021)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Hebel-Depot" von DER AKTIONÄR.Börsenplätze Siemens-Aktie: